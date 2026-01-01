Erst Mann, jetzt Frau: Transgender und ihr steiniger Weg
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
Erst Mann, jetzt Frau: Transgender und ihr steiniger Weg
Erst Mann, jetzt Frau: Pia und Ilka sind transident. Sie wurden als Mann geboren, doch seit ihrer Kindheit fühlen sie sich als Frau. Nach Jahrzehnten des Versteckspiels haben sie sich nun geoutet und wollen auch offiziell eine Frau sein: Mit einem neuen weiblichen Namen und einem weiblichen Körper! Focus TV hat die beiden bei ihrem mühsamen Wechsel zum anderen Geschlecht mit der Kamera begleitet. Die Focus TV Reportage über Transgender und ihr steiniger Weg.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12