Es bleibt in der Familie
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Es bleibt in der Familie
Kugelrundes Mutterglück für Andrea Sawatzki alias Rockröhre Lola: Die relaxte Endvierzigerin Lola, Frontfrau einer Berliner Rockband, entspannt gerne mal mit einem Joint und hat so gar nicht Lust auf eine ernste Beziehung. Doch ihr bisher zwangloses Leben gerät plötzlich aus den Fugen, als ihr in der gynäkologischen Praxis von Dr. Mertens versehentlich die befruchtete Eizelle ihrer Tochter Marie eingepflanzt wird ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FFL Film - und Fernseh-Labor Ludwigsburg GmbH