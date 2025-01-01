Es geht nicht immer nur um Sex
91 Min.Ab 6
Enttäuscht von der Liebe, ertrinkt die 29-jährige Liza fast im Selbstmitleid. Ihre Freundin Janni schleppt jedoch bald einen neuen Kandidaten für Lizas liebeskrankes Herz an, den schüchternen Studenten Pietro. Doch noch vor dem ersten Date meldet ein weiterer Verehrer sein Interesse an: Kid ist Polizist, forsch, direkt und ein charmanter Macho - das absolute Gegenteil von Pietro. Plötzlich mit zwei Liebhabern in spe gesegnet, muss Liza eine schwere Entscheidung treffen ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1