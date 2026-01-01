Es geschah am hellichten Tag
85 Min.Ab 12
85 Min.Ab 12
Es geschah am hellichten Tag
Der Hausierer Bock entdeckt im Wald die Leiche eines kleinen Mädchens - völlig verschreckt läuft er ins Dorf, um die Nachricht zu überbringen. Die Dorfbewohner halten ihn für den Täter, und der Hausierer "gesteht" aus Angst den Mord an der kleinen Gretl. Nur Kommissar Matthäus glaubt an seine Unschuld und recherchiert weiter.
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH