Es war Mord und ein Dorf schweigt
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Es war Mord und ein Dorf schweigt
Die junge Johanna wagt einen Neuanfang: Sie kauft ein heruntergekommenes Haus in einem kleinen Dorf an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze und tritt ihren Job in der Kita des Ortes an. Mit ihrer charmanten Art zerstreut sie schnell das Misstrauen der meisten Alteingesessenen. Doch einigen Bewohnern wird bald klar, dass Johanna nicht zufällig in ihren Ort gezogen ist: Sie ist einer Geschichte aus der Vorwendezeit auf der Spur, die so mancher lieber im Dunkeln lassen möchte...
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cinemakers Film GmbH