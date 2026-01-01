Zum Inhalt springenBarrierefrei
Es weihnachtet wieder - Sei vorsichtig mit Deinen Wünschen

76 Min.Ab 0
Weihnachtskino76 Min.Ab 0
Weihnachtskino
Eddie ist ein selbstsüchtiger Junge, der - bei allem was er tut - nur an seinen Vorteil denkt. Kurz vor Weihnachten gerät er in eine Zeitschleife und muss fortan denselben Tag immer wieder neu erleben, an dessen Ende nie Geschenke auf ihn warten. Nur wenn er stückweise erkennt, was Weihnachten wirklich bedeutet, wird sich der Tag für ihn verändern.

Genre:
Feiertag, Comedy
Produktion:
US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH