Es weihnachtet wieder - Sei vorsichtig mit Deinen Wünschen
76 Min.Ab 0
76 Min.Ab 0
Es weihnachtet wieder - Sei vorsichtig mit Deinen Wünschen
Eddie ist ein selbstsüchtiger Junge, der - bei allem was er tut - nur an seinen Vorteil denkt. Kurz vor Weihnachten gerät er in eine Zeitschleife und muss fortan denselben Tag immer wieder neu erleben, an dessen Ende nie Geschenke auf ihn warten. Nur wenn er stückweise erkennt, was Weihnachten wirklich bedeutet, wird sich der Tag für ihn verändern.
Genre:Feiertag, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH