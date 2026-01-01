Escape the Field
85 Min.Ab 16
85 Min.Ab 16
Escape the Field
Für sechs junge Leute wird ein Albtraum real, als sie mitten in einem endlosen Maisfeld erwachen und nicht den blassesten Schimmer haben, wie sie dorthin gelangt sind. Zumindest hat die Gruppe, zu der Denise (Elena Juatco), Sam (Jordan Claire Robbins) und Tyler (Theo Rossi) gehören, ein paar Survival-Gegenstände zur Hand. Kompass, Öllampe, Streichhölzer und ein Messer sind dabei. Doch es kommt noch schlimmer: Während die Frauen und Männer verzweifelt versuchen, einen Ausweg aus dem Pflanzenlabyrinth zu finden, werden sie von einem rätselhaften Killer erbarmungslos gejagt. - Horrorfilm mit „Nikita“-Star Shane West.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.