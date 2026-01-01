Essen der Zukunft
Innovative Gemüsezüchtungen, exotische Nahrungsmittelkreationen oder vielleicht einmal eine Heuschrecke auf dem Sandwich? Köche, Lebensmittelentwickler und Landwirte arbeiten stets an spektakulären Food-Trends. Doch es geht nicht nur um delikate Neuheiten. So empfiehlt die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN Insekten als Lösung für die bevorstehende Nahrungsmittelknappheit auf der Welt. Am World Food Day schauen wir auf den Speiseplan der Zukunft! Rechte: ProSieben
