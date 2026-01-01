Zum Inhalt springenBarrierefrei
Europa-Park hinter den Kulissen - Harte Arbeit für den großen Spaß

23 Min.Ab 12
Focus TV Reportage23 Min.Ab 12
Focus TV Reportage
Action, Spaß und Adrenalin pur. Auf 900.000 Quadratmetern tümmeln sich jährlich c.a. 4,5 Millionen Besucher... Tendenz steigend. Focus TV hat Mitarbeiter im Europa-Park hinter den Kulissen begleitet. Die FOCUS TV Reportage über den Europa-Park - Harte Arbeit für den großen Spaß.Nichts ist spannender als die Wirklichkeit – Reportagen über Themen, die Deutschland bewegen. Immer kritisch und investigativ, immer hautnah am Geschehen!

Spezial, Dokumentation
12
© Studio71