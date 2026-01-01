Europa-Park hinter den Kulissen - Harte Arbeit für den großen Spaß
23 Min.Ab 12
23 Min.Ab 12
Europa-Park hinter den Kulissen - Harte Arbeit für den großen Spaß
Action, Spaß und Adrenalin pur. Auf 900.000 Quadratmetern tümmeln sich jährlich c.a. 4,5 Millionen Besucher... Tendenz steigend. Focus TV hat Mitarbeiter im Europa-Park hinter den Kulissen begleitet. Die FOCUS TV Reportage über den Europa-Park - Harte Arbeit für den großen Spaß.Nichts ist spannender als die Wirklichkeit – Reportagen über Themen, die Deutschland bewegen. Immer kritisch und investigativ, immer hautnah am Geschehen!
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71