Fabella
Eva und Candela haben beide den gleichen Traum. Sie wollen im Filmgeschäft landen und sich dort einen Namen machen. Auf dem Weg dahin lernen sich die jungen Frauen kennen und das gemeinsame Ziel schafft eine starke Verbindung zwischen den beiden. Aus der Nähe entsteht eine große gegenseitige Anziehungskraft, die sich schließlich in intimer Leidenschaft entlädt. Aber dann geht es Eva und Candela wie vielen anderen Paaren: Aus der verführerischen Betörung wird allmählich Gewohnheit und Alltag.

Drama, LGBTQ+
16
© PLAION PICTURES GmbH