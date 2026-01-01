Eva und Candela
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Eva und Candela
Eva (Silvia Varón) und Candela (Alejandra Lara) lernen sich durch einen gemeinsamen Lebenstraum kennen. Ihr enthusiastischer Wunsch, im Filmgeschäft Fuß zu fassen und dieses Ziel gemeinsam zu erreichen, schafft eine starke Verbindung zwischen den beiden jungen Frauen - geistig wie körperlich. Dieser Traum und die gegenseitige Anziehung entfesseln ein brodelndes Verlangen, das sich in verführerischer und intimer Leidenschaft entlädt. Doch wie so häufig wird aus jugendlichem Enthusiasmus - angetrieben von Verliebtheit, Zärtlichkeit und Sexualität - allmählich Gewohnheit und Alltag. Die Tage ihrer zügelloser Sinnlichkeit scheinen gezählt...
Genre:Drama, LGBTQ+
Produktion:CO, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH