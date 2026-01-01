Everything is Free
84 Min.Ab 12
Der junge Maler Ivan lebt und arbeitet in einer Küstenstadt im sonnigen Kolumbien, einem der schönsten Flecken der Erde. Grund genug für seinen besten Freund und ehemaligen Mitbewohner Christian, einmal Urlaub bei Ivan zu machen. Und seinen Bruder Cole nimmt er gleich mit. Die drei Männer verbringen traumhafte Sommertage am Strand und auf Partys im Kreis von Ivans illustrem Freundeskreis.
Genre:Tragikomödie, LGBTQ+
Altersfreigabe:
12