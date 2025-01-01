Evil Words
In Montreal schießt ein Polizist eines Tages grundlos auf 21 Kinder. Am selben Tag verliert der Horrorautor Roy Thomas seine Finger und versucht, sich durch einen Sprung aus dem Fenster das Leben zu nehmen. Daraufhin kommt er in Behandlung bei dem Psychiater Dr. Paul Lacasse. Als dieser sich eines Tages mit dem Reporter Charles Monette trifft, der an einem Buch über Thomas arbeitet, tut sich ein dunkles Geheimnis auf.
Genre:Horror, Thriller
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH