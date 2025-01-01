Evils - Haus der toten Kinder
95 Min.Ab 16
Evils - Haus der toten Kinder
James Thomas zieht zusammen mit seiner kleinen Familie in das leerstehende Haus seiner kürzlich verstorbenen Mutter. Dort wird schon bald sein Sohn Danny von den Geistern toter Kinder heimgesucht. Diese fordern Rache und scheinbar besteht auch eine Verbindung zu James, der seit seiner Kindheit ein dunkles Geheimnis in sich trägt. Dieses Geheimnis könnte der Familie nun zum Verhängnis werden.
Genre:Horror, Mystery, Thriller
Altersfreigabe:
16
