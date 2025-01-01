Ex wird zum Serienmörder | FBI Criminal Pursuit
Nachdem drei Menschen in Jacksonville ermordet wurden, verfolgen FBI und Polizei einen Mann, der es wagt, mit einem Floß den Rio Grande zu überqueren, um in einem mexikanischen Gefängnis Zuflucht zu suchen. Seine Freilassung löst eine weltweite Fahndung nach einem Mörder aus, der so gut aussieht und so charmant ist, dass er sich überall einfügt. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.