Exists: Die Bigfoot-Legende lebt
81 Min.Ab 16
81 Min.Ab 16
Exists: Die Bigfoot-Legende lebt
Die fünf Freunde Dora, Matt, Elizabeth, Todd und Brian fahren mit dem Auto in eine abgelegene texanische Berggegend. In dem scheinbar idyllischen Gebiet, in dem nicht mal GPS-Signale empfangen werden können, wollen sie in den nächsten Tagen ihren Wanderurlaub verbringen. Ihre GoPro-Kameras dokumentieren jedoch Furchtbares: Tief in den Wäldern treibt ein Monster sein Unwesen und macht Jagd auf sie. Gibt es den Bigfoot also wirklich?
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2013 EXISTS PARTNERS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.