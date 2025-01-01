EXKLUSIV: Alarmbereitschaft der Lebensretter - Schicht mit Notfallsanitätern
Wenn sie ausrücken, zählt jede Sekunde. Ob bei Herzinfarkt, Treppensturz oder Verkehrsunfall – Notfallsanitäter müssen immer hochkonzentriert und zugleich fehlerfrei handeln. Mehr als 13.000 der speziell geschulten Ersthelfer arbeiten derzeit bundesweit in dem anspruchsvollen Job. Ihr Ziel, Menschenleben zu retten, steht über allem. Focus TV hat zwei davon über mehrere Tage rund um die Uhr mit der Kamera begleitet: Sophia Kölbl und Marco Thalmeier fahren in München regelmäßig für die private Aicher Ambulanz zwölf-Stunden-Schichten, mit fünf bis sieben Einsätzen pro Tag. Was erleben die beiden 25-Jährigen in ihrem herausfordernden Beruf in der Großstadt und wie verkraften sie die oft belastenden Eindrücke und Situationen, mit denen sie dabei konfrontiert werden? Die Focus TV Reportage über den schwierigen Alltag von zwei Lebensrettern, die mit großem Einsatz und viel Leidenschaft ihren verantwortungsvollen Job ausüben.