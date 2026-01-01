Expedition X: Der Malpelo-Monster-Hai
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Expedition X: Der Malpelo-Monster-Hai
Mythos oder Realität? 500 Kilometer vor der kolumbianischen Küste suchen Wissenschaftler:innen nach einem mysteriösen Monster-Hai. Der Riesenraubfisch ist 6 Meter lang und könnte einer unbekannten Spezies angehören. Nun will das Team von „Expedition X“ herausfinden, was in den artenreichen Gewässern der Pazifikinsel Malpelo wirklich lauert. Zur Crew gehören auch die Malpelo-Expertin Sandra Bessudo und der Meeresökologe Dr. Jorge Fontes. Die internationale Tauchexpedition setzt neben Unterwasser-Drohnen und KI-gestützter Technik auch einen innovativen Kamerasender ein, um das Rätsel von „El Monstro“ zu lösen.
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.