Experiment Bootcamp
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Experiment Bootcamp
Alex hat ständig Ärger mit seinem Vater, der ihn für einen Versager hält. Als der wieder einmal gewalttätig wird, dreht Alex durch und rast mit dessen Auto in den Schalterraum der Bank, wo sein Vater arbeitet. Wenig später wird Alex verhaftet. Um möglichst schnell wieder bei seiner Mutter und seiner kleinen Schwester Lena zu sein, nimmt er ein ungewöhnliches Angebot an: 120 Tage im Camp statt vier Jahre Haft - ohne zu ahnen, wie hart die Zeit dort werden würde ... Rechte: ProSieben
Genre:Thriller, Action
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben