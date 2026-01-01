Exposed – Blutige Offenbarung
Exposed – Blutige Offenbarung
Als Detective Scotty Galban (Keanu Reeves) erfährt, dass sein Partner und langjähriger Freund Detective Cullen erstochen wurde, setzt er alles daran, seinen Mörder zu finden. Während der Ermittlungen verfestigt sich die Vermutung, dass Cullen in Drogendeals verwickelt war und nach und nach sterben Leute, die ihn kannten. Cullens Frau Janine (Mira Sorvino) und sein Boss versuchen Galban von weiteren Ermittlungen abzubringen, um Cullens Namen und den Ruf der Polizei nicht zu beschmutzen. Galbans einzige Hoffnung indes ist Isabel De La Cruz (Ana de Armas), die am Tatort gesehen wurde. Die junge gläubige Frau war Zeugin übernatürlicher Geschehnisse, die sie für ein Wunder hält. Wie Galban kämpft auch Isabel mit den Dämonen ihrer Vergangenheit und es ist Galbans Aufgabe, Licht in ein dunkles Kapitel zu bringen...