Extreme Bedingungen | Ice Pilots
Extreme Bedingungen | Ice Pilots
In dieser Folge von Ice Pilots hat Buffalo Airways mit extremen Minustemperaturen von unter -40 Grad Celsius zu kämpfen. Die fünfte Folge der Ice Pilots aus dem Norden Kanadas auf Deutsch. Hier seht ihr die 5. Folge der 1. Staffel Ice Pilots. Das Buffalo-Team muss mit extremen Minustemperaturen von unter -40 Grad Celsius kämpfen. Da der Betrieb der Flugzeuge bei diesen Bedingungen sehr riskant ist, bleiben die Maschinen in der Firmenzentrale in Yellowknife vorläufig am Boden. Als die Termperatur im Laufe des Tages auf -38 Grad Celsius steigt, wird eine Maschine losgeschickt, um die Siedlungen im Norden mit Lebensmitteln zu beliefern. Doch schon beim Anflug auf die erste Station, beginnt einer der Motoren Fehlzündungen zu produzieren. Wieder in der Luft verstärken sich die Probleme und die Piloten müssen bei dem nächsten Stopp in Norman Wells den Motor reparieren lassen. Kein leichtes Unterfangen mitten im Nirgendwo bei Temperaturen, die sogar das Motoröl gefrieren lassen... Unter Hochdruck werden währenddessen in Red Deer die an die Türkei verkauften Löschflugzeuge für ihre große Atlantiküberquerung umgerüstet: Da der Treibstoffvorrat für den langen Flug bis zum ersten Zwischenstopp auf den Azoren nicht ausreicht, müssen an Bord Zusatztanks installiert werden. Außerdem stellt Joe die Pilotenteams für die Überführung der Flugzeuge zusammen: Mit dabei ist auch Chefpilot Arnie Schreder, der zunächst Testflüge mit den umgebauten Maschinen absolvieren muss, um sicherzugehen, dass über dem Atlantik keine unvorhergesehenen Probleme auftauschen... -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.