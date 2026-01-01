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Fahnder, Fälle und Forensik - Verbrecherjagd in Bits und Bytes

Fahnder, Fälle und Forensik - Verbrecherjagd in Bits und Bytes

51 Min.Ab 12
WELT51 Min.Ab 12
WELT
Fahnder, Fälle und Forensik - Verbrecherjagd in Bits und Bytes

Fahnder, Fälle und Forensik - Verbrecherjagd in Bits und Bytes

Ein Mann wird vor eine S-Bahn gestoßen, zwei junge Polizisten sterben bei einer Verkehrskontrolle und eine seit 30 Jahren untergetauchte Terroristin wird aufgespürt. Gemeinsam haben alle diese Fälle, dass modernste Technik zum Einsatz kam: um den Tatort zu rekonstruieren, Spuren auszuwerten, nach Tätern zu fahnden. Verbrecher und Fahnder - eine ewige Jagd, bei der inzwischen auch in der virtuellen Welt ermittelt wird.

Genre:
Spezial, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© welt