Fahrkarte ins Jenseits
Fahrkarte ins Jenseits
Bart Allison hat nur ein Ziel: Rache. Drei Jahre lang hat er den einflussreichen Tate Kimbrough verfolgt, dem Mann, den er für den Selbstmord seiner Frau verantwortlich macht. Als Bart gemeinsam mit seinem loyalen Freund Sam endlich die kleine Stadt Sundown erreicht, erkennt er, dass Kimbrough dort längst mehr ist als ein Bürger – er kontrolliert die Stadt mit Geld, Einschüchterung und Gewalt. Am Tag von Kimbroughs Hochzeit platzt Bart mitten in die Zeremonie und konfrontiert ihn öffentlich. Der Zwischenfall bringt die Bewohner aus ihrer lähmenden Angst, doch Bart selbst gerät in eine scheinbar aussichtslose Falle: Er verschanzt sich in einem Lagerhaus, umgeben von Kimbroughs bewaffneten Männern und den Schatten seiner eigenen Vergangenheit. Während die Spannungen eskalieren, beginnen die Bürger zu begreifen, dass sie selbst den Mut finden müssen, sich gegen ihre Unterdrückung zu wehren. Bart hingegen muss erkennen, dass seine Frau nicht die Frau war, für die er sie hielt – und dass seine Rache weniger einem Mann gilt als einem Trugbild. Als es schließlich zum Showdown kommt, verändert sich nicht nur die Zukunft von Sundown, sondern auch Barts eigenes Schicksal.