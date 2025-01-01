Faith, Hope & Love
Faith, Hope & Love
Nach dem Tod seiner Frau hat Jimmy Hope die Freude am Leben verloren. Faith wiederum braucht einen unerfahrenen Tanzpartner, um einen Wettbewerb zu gewinnen, dessen Preisgeld ihre Tanzschule retten kann. Und Jimmys Tochter denkt sich, die beiden könnten einander ziemlich gut weiterhelfen... Während des Tanztrainings kommen sich Faith und Jimmy nicht nur näher, sondern entdecken zudem, dass Jimmys Glaube für beide mehr als lediglich eine grobe Leitlinie im Leben sein sollte. Allerdings: schaffen sie es auch, nicht nur zueinander zu finden, sondern auch den Tanzwettbewerb zu gewinnen?
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
0
