Faking Bullshit - Krimineller als die Polizei erlaubt

99 Min.Ab 12
ProSieben FUN99 Min.Ab 12
Unterhaltsame Komödie mit Sina Tkotsch und Bjarne Mädel: Dass die Polizei wegen zu weniger Straftaten besorgt ist, klingt wunderlich. Doch genauso ergeht es Hagen, Deniz, Rocky und Netti, die in ihrer Wache in Ahlen nichts zu tun haben. Es ist friedlich in dem Ort, und so kommt bald die Frage auf, ob die Dienststelle überhaupt benötigt wird. Um ihre Jobs zu sichern, lassen sich die Polizisten etwas einfallen: Sie beschließen, die Kriminalität in ihrer Stadt ein wenig anzukurbeln.

Genre:
Comedy
Produktion:
DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2020 Telepool GmbH