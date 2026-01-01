Faking It - Michael Jackson
Faking It - Michael Jackson
Vor seinem Tod im Jahr 2009 war Michael Jackson eine der größten Musikikonen der Welt. Von den Anfängen bei "Jackson 5" als 8-jähriger bis hin zu seiner eigenen Solokarriere war Jackson immer der "King of Pop". Doch sein Privatleben war mehr als 20 Jahre lang von dunklen Geheimnissen und Anschuldigungen überschattet, und zweimal wurde Jackson des sexuellen Missbrauchs an Kindern beschuldigt. Auch wenn er nie verurteilt wurde, die Kontroversen über seine Person halten sich hartnäckig. Experten für Körpersprache, Sprache und forensische Psychologie analysieren die Schlüsselmomente seiner Karriere und gehen der Frage auf den Grund, ob Michael Jackson vor der Kamera derselbe war, wie im echten Leben. Was steckt wirklich hinter den Anschuldigungen?