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Falcon Rising 

Falcon Rising 

101 Min.Ab 16
Planet Movies101 Min.Ab 16
Planet Movies

Falcon Rising 

Nahkampfspezialist und Ex US-Marine John „Falcon“ Chapman erledigte einst tödliche Aufträge für die Marines. Doch als er erfährt, dass seine Schwester in den Favelas von Rio De Janeiro einem brutalen Verbrechen zum Opfer fällt, setzt Falcon alles daran, um die Verantwortlichen aufzuspüren. Auf seinem Rachepfad gerät er in Kämpfe mit korrupten Polizisten, gefährlichen Drogendealern und der Yakuza.

Genre:
Action, Abenteuer, Kampfsport, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Tiberius Film