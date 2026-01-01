Fall - Fear Reaches New Heights
103 Min.Ab 12
103 Min.Ab 12
Fall - Fear Reaches New Heights
Spannender Thriller von Regisseur und Drehbuchautor Scott Mann: Ein traumatisches Ereignis belastet Becky auch noch nach einem Jahr. Damals kam ihr Mann bei einem Kletterunfall ums Leben. Um ihre Ängste zu überwinden, lässt sie sich von ihrer Freundin Hunter überreden, einen über 600 Meter hohen einsam gelegenen Sendemast zu erklimmen. Der ist allerdings derart marode, dass sich beim Abstieg die Schrauben der Leiter lösen. Ohne Hilfe ist der Weg nach unten unerreichbar.
Genre:Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH