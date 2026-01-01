Fallen - Engelsnacht
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Fallen - Engelsnacht
Lucinda Prince landet nach einem mysteriösen Unfall, den sie verschuldet haben soll, auf dem Internat "Sword & Cross". Zwei Mitschüler fallen ihr dort besonders auf: der attraktive, doch distanzierte Daniel und der rebellische Beaux Cam. Beide hüten ein düsteres Geheimnis, das Lucinda aufgrund ihrer Visionen nach und nach enthüllt: Daniel und Cam sind gefallene Engel und das Internat wird zum Schauplatz einer epischen Schlacht.
Genre:Fantasie, Romanze, Drama
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Senator Film Verleih