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Fallen - Engelsnacht

Fallen - Engelsnacht

89 Min.Ab 12
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Fallen - Engelsnacht

Lucinda Prince landet nach einem mysteriösen Unfall, den sie verschuldet haben soll, auf dem Internat "Sword & Cross". Zwei Mitschüler fallen ihr dort besonders auf: der attraktive, doch distanzierte Daniel und der rebellische Beaux Cam. Beide hüten ein düsteres Geheimnis, das Lucinda aufgrund ihrer Visionen nach und nach enthüllt: Daniel und Cam sind gefallene Engel und das Internat wird zum Schauplatz einer epischen Schlacht.

Genre:
Fantasie, Romanze, Drama
Produktion:
US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Senator Film Verleih