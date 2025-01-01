Familie ohne Grenzen
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Familie ohne Grenzen
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Eigentlich sollte der gemeinsame Teneriffa-Urlaub die Ehe von Mona und Thilo Wagner kitten. Dann wird das krisengeplagte Paar allerdings mit einem viel größeren Problem konfrontiert: Vor der Hotelanlage strandet ein Boot mit völlig entkräfteten afrikanischen Flüchtlingen. Unter ihnen ist auch der elfjährige Jamaal, der unbedingt nach Deutschland zu seinem Vater will. Werden Mona und Thilo sich zusammenraufen, um dem Jungen zu helfen? Rechte: Sat.1
Genre:Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1