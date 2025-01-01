Familie wird von Dämon heimgesucht
Als Phil Pritchards geliebter Vater stirbt, versinkt er in einer tiefen Depression, was seine Tochter Hilary dazu veranlasst, bei ihm einzuziehen. Phil und Hilary hören in ihrem Zuhause geisterhafte Schritte und nehmen an, dass es ihr kürzlich verstorbener Angehöriger ist, der versucht, Kontakt aufzunehmen. Doch eines Nachts wird Phil mit einer feindseligen Schattenfigur konfrontiert. Er und Hilary kommen zu der erschreckenden Erkenntnis, dass etwas Unheimlicheres ihr Zuhause heimsucht. Es sind die Geschichten, die uns einen kalten Schauer über den Rücken jagen. Vor allem, wenn sie aus dem Mund derjenigen kommen, die sie selbst erlebt haben. Geschichten über Übersinnliches und Gespenstisches. Zurück bleibt das Gefühl, dass es zwischen Himmel und Erde doch mehr gibt, als wir uns oft eingestehen wollen. Erlebe die Angst einflößendsten Geschichten Amerikas – am besten nicht allein … Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.