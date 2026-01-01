Familie XXL
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Familie XXL
Simone Kramer, Chefin einer Catering-Firma, ist Mutter von zwei Kindern, Timo und Nelly. Von ihrem Mann Stefan hat sie sich einst, als er seine heutige Freundin und damalige Geliebte Heidi schwängerte, scheiden lassen. Während ihr Ex das Leben mit Heidis Tochter Flora und dem gemeinsamen Sohn Linus genießt, hat Simone eine Liaison mit dem Taxifahrer Frank. Doch diese Idylle droht zu zerbrechen, als Simone und Stefan sich eines Abends wider Erwarten erneut näher kommen ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1