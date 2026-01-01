Family Business
110 Min.Ab 12
Sie sind eigensinnig, kriminell und miteinander verwandt: Die drei Mc Mullen. Adam und sein Großvater Jessie planen einen Millionencoup. Dafür brauchen sie einen dritten Mann und versuchen, den Vater zu überreden. Der inzwischen ehrlich gewordene Vito wehrt sich, so lange er kann, aber um seinen Sohn im Auge zu behalten, gibt er schließlich nach. Keiner von Ihnen ahnt, dass der Auftrag eine Falle ist. Der Einbruch glückt zwar, aber Adam wird von der Polizei verhaftet.
Genre:Krimi, Drama
Produktion:US, 1989
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH