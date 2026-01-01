Fanny und Alexander
Fanny und Alexander
Für die Geschwister Fanny und Alexander ist das Leben in der wohlhabenden, lebensfrohen Familie Ekdahl ein einziges Fest aus Fantasie, Theater und Geborgenheit. Ihr Vater Oscar leitet das familieneigene Theater, und in den großzügigen Räumen der Großmutter Helena herrschen Wärme, Humor und künstlerische Freiheit. Doch als Oscar plötzlich stirbt, zerbricht diese heile Welt. Ihre Mutter Emilie sucht Halt beim streng religiösen Bischof Edvard Vergérus – und heiratet ihn. Mit dem Umzug in dessen düsteres, asketisches Haus beginnt für Fanny und Alexander ein Leben voller Angst und Unterdrückung. Der Bischof bestimmt jedes Detail, lässt kaum Nähe zu und straft unerbittlich, besonders Alexander, der sich gegen ihn auflehnt. Isoliert von ihrer Familie geraten die Kinder in eine Welt ohne Freude, bis ein alter Freund der Ekdahls, der jüdische Antiquar Isak Jacobi, ihnen einen Ausweg eröffnet.