Vor TV
Fantastic Four - Rise of the Silver Surfer
88 Min.Ab 12
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Fantastic Four - Rise of the Silver Surfer
Erzfeind Dr. Doom hat gerade erst sein Leben ausgehaucht, da wartet ein anderes Abenteuer auf die Superhelden: Reed alias Fantastic und Susan, das unsichtbare Mädchen, geben sich das Jawort vor dem Traualtar! Aber noch während der Zeremonie rast ein Komet auf die Erde zu und verwüstet alles. Johnny, die menschliche Fackel, und Ben, das Ding, finden eine erste Spur - der Silver Surfer ist in die Sache verwickelt. Und dann scheint auch noch Dr. Doom wieder aufzuerstehen ...
Genre:Science Fiction, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH