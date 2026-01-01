Faraway - Liebe nach dem Leben
122 Min.Ab 12
Nach seinem tödlichen Autounfall landet Michael bei der mysteriösen Scarlett. Sie erklärt ihm, dass seine Seele nicht allein in den Himmel aufsteigen darf, er muss sich verlieben. Dating war zu Lebzeiten schon schwierig. Wie soll das erst nach dem Tod werden? Michael muss die komplizierten Regeln wieder neu lernen – und er muss eine Partnerin finden, die wie er zwischen Himmel und Erde feststeckt.
Genre:Romanze, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film