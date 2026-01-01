Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Faraway - Liebe nach dem Leben

Faraway - Liebe nach dem Leben

122 Min.Ab 12
Planet Romance122 Min.Ab 12
Planet Romance
Faraway - Liebe nach dem Leben

Faraway - Liebe nach dem Leben

Nach seinem tödlichen Autounfall landet Michael bei der mysteriösen Scarlett. Sie erklärt ihm, dass seine Seele nicht allein in den Himmel aufsteigen darf, er muss sich verlieben. Dating war zu Lebzeiten schon schwierig. Wie soll das erst nach dem Tod werden? Michael muss die komplizierten Regeln wieder neu lernen – und er muss eine Partnerin finden, die wie er zwischen Himmel und Erde feststeckt.

Genre:
Romanze, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film