Fast & Furious 6
125 Min.Ab 12
125 Min.Ab 12
Fast & Furious 6
Vin Diesel und Paul Walker machen mit ihren schnellen Schlitten diesmal Europa unsicher: Nach ihrem letzten Coup leben Dom und Brian auf den Kanarischen Inseln. Ihr Ruhestand ist jäh beendet, als FBI-Agent Luke Hobbs sie rekrutiert, um die Bande von Owen Shaw dingfest zu machen, die fast alle Teile einer Hightech-Waffe geraubt hat. Auch Doms Ex-Freundin, die totgeglaubte Letty, gehört offenbar dazu. Die Crew nimmt den Auftrag an, der ihnen in den USA Amnestie verspricht.
Genre:Thriller, Action
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited