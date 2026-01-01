Fast & Furious 8
131 Min.Ab 12
131 Min.Ab 12
Fast & Furious 8
Dwayne Johnson und Jason Statham müssen ihr Kriegsbeil begraben, um den abtrünnigen Vin Diesel zu stellen: Hobbs soll für Mr. Nobody eine Massenvernichtungswaffe aus Berlin stehlen, doch der Coup geht schief. Schuld daran ist Dom, der sich mit der Ware aus dem Staub macht und so seine ganze Familie verrät. Allen voran Hobbs, der sich plötzlich gezwungen sieht, mit Deckard Shaw zusammenzuarbeiten, um seinen verräterischen Freund vor dem Verderben zu bewahren.
Genre:Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH