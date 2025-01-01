Fast & Furious 9
138 Min.Ab 12
138 Min.Ab 12
Fast & Furious 9
Vin Diesel und Michelle Rodriguez sitzen auch im neunten Teil der Action-Reihe voller atemberaubender Spezialeffekte am Steuer: Dom Toretto steht vor einer seiner größten Herausforderungen, als sein lange verloren geglaubter Bruder Jakob, ein Elite-Killer, Doms Familie zu zerreißen droht. Es folgt eine rasante Achterbahnfahrt voller explosiver Stunts, halsbrecherischer Verfolgungsjagden und spektakulärer Action rund um den Globus.
Genre:Action, Abenteuer
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH