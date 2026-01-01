FBI ermittelt: Mörderische Überfälle auf Geldtransporter | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
FBI ermittelt: Mörderische Überfälle auf Geldtransporter | True Crime Doku
FBI-Agenten und die örtliche Polizei verfolgen eine Räuberbande, die sich auf Überfälle auf Geldtransporter spezialisiert hat. Als die Überfälle immer gewalttätiger werden, starten die Agenten eine komplexe Aktion, um einen tödlichen Diebesring in die Falle zu locken und seine gefährliche Operation zu beenden. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16