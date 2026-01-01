FBI im Kokain-Krieg: Im Kampf gegen die mächtigsten Drogenkartelle | True Crime Doku
FBI im Kokain-Krieg: Im Kampf gegen die mächtigsten Drogenkartelle | True Crime Doku
Folge 1: Raub, Folter, Mord. 1991 tut ein Drogenkartell alles dafür, um seine Geschäfte zu schützen. Das FBI plant eine waghalsige Undercover-Aktion, um die kriminelle Gruppe von innen zu stürzen. Doch ein einziger Fehler, bedeutet den Tod… Ist es den Behörden möglich die Kartelle zu infiltrieren und die brutalen Mörder zur Strecke zu bringen? Folge 2: In den frühen 1990er Jahren schmuggelt eine Bande mit Sitz auf den US-Jungferninseln große Mengen Kokain auf das amerikanische Festland. Polizei und Bundesagenten nehmen die gewalttätige Gruppe ins Visier, doch ihr Anführer bleibt ein Rätsel. In einer Untersuchung, die sich von Georgia bis nach Südamerika erstreckt, arbeiteten die Polizei, die DEA und das FBI zusammen, um diesen gefährlichen Drogenring zu zerschlagen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.