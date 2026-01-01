FBI vs. Drogenbosse - Der Kampf gegen die berüchtigtsten Killer
FBI vs. Drogenbosse - Der Kampf gegen die berüchtigtsten Killer
Folge 1: In Lincoln County, Nebraska, gerät ein flüchtiger Drogenhändler in eine Schießerei mit Staatsbeamten und verletzt zwei von ihnen, bevor er sich durch eine Hochgeschwindigkeitsjagd der Festnahme entziehen kann. Sofort wird landesweit eine Großfahndung eingeleitet, da der Flüchtige auch mit einem Mord in West-Nebraska in Verbindung gebracht wird. Ein zufälliger Hinweis führt die FBI-Agenten zu einer weiteren Konfrontation mit dem skrupellosen Täter, der entschlossener denn je ist, dem Gesetz zu entkommen. Folge 2: In einer warmen Sommernacht im Jahr 1990 wird auf einer Straße in Minnesota ein brennender Körper aufgefunden. Wochen vergehen, bis die Polizei die verkohlte Leiche identifiziert: Es handelt sich um einen mutmaßlichen Drogenkurier aus Kalifornien. Das FBI wird in die Untersuchungen einbezogen und die Ermittler finden heraus, dass hinter dem Fall eine kriminelle Organisation steht, die in mehreren US-Bundesstaaten operiert und auch vor brutalster Gewalt nicht zurückschreckt. Um die Drahtzieher dieses Verbrecherrings zu entlarven, müssen die Ermittler die Gruppe undercover infiltrieren und dabei ihr eigenes Leben riskieren. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.