FC Venus – Fußball ist Frauensache
FC Venus – Fußball ist Frauensache
Anna (Minna Haapkylä) und Pete (Petteri Summanen) sind eigentlich glücklich in ihrer Beziehung – würde Pete nicht beim ‘FC HeMan’, einer siebtklassigen Gurkentruppe, seiner Fußball-Leidenschaft frönen. Denn Anna hasst nichts so sehr wie Fußball, erträgt aber das ungeliebte Hobby ihres Mannes. Als sie herausfindet, dass Pete und seine Mannschaftskollegen heimlich eine Reise zur Fußball-WM nach Deutschland planen, platzt ihr der Kragen. Anna bietet Pete und seinen Fußball-Kumpels eine Wette an: Wenn sie gemeinsam mit allen Spielerfrauen eine Mannschaft formen kann und diese in einem – alles entscheidenden – Spiel Petes Team schlägt, hören die Männer auf, Fußball zu schauen und zu spielen! Der ‘FC Venus’ ist geboren – doch schon bald merkt Anna, dass ihr Plan zahlreiche Haken hat…