Fear - Todesangst
91 Min.Ab 16
91 Min.Ab 16
Fear - Todesangst
Eine Reihe entsetzlicher Morde geschieht. Die Polizei bittet Cayce um Hilfe. Cayce ist ein Medium. Sie kann Gedanken anderer Menschen lesen, weiß, was sie planen und "sieht", was sie tun. Bereits mehrmals konnte sie der Polizei helfen, Serienmörder zu fassen. Doch diesmal ist alles anders. Geschockt muss Cayce feststellen, dass der Killer die gleichen Fähigkeiten wie sie besitzt.
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Lionsgate