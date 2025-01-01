Feast
84 Min.Ab 18
In diesem von Matt Damon und Ben Affleck produzierten Horrorfilm kämpfen arglose Kneipenbesucher ums nackte Überleben: Ein mit Blut besudelter Mann sorgt für reichlich Aufregung, als er eines Abends in eine kleine texanische Bar stolpert. Er behauptet, von Ungeheuern attackiert worden zu sein, die sich nun auf dem Weg zur Kneipe befinden. Den anwesenden Gästen wird schnell klar, dass es sich dabei um keinen Scherz handelt und sie den Kampf gegen die Monster aufnehmen müssen.
Genre:Horror, Comedy
Produktion:US, 2005
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited