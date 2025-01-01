Zum Inhalt springenBarrierefrei
Feinde - Hostiles

129 Min.Ab 16
Feinde - Hostiles

Christian Bale und Rosamund Pike in einem bewegenden Western-Drama vor der Kulisse New Mexikos im Jahr 1892: Bevor sich der U.S.-Army-Captain Joseph Blocker in den Ruhestand begeben darf, muss er einen letzten Auftrag abschließen. Er soll den schwerkranken Cheyenne-Häuptling und dessen Familie sicher in ihre heimischen Gefilde bringen. Die Reise ist gefährlich und konfrontiert den Captain mit seinen eigenen Vorurteilen.

Genre:
Western, Historisches Drama
Produktion:
US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG