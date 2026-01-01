Fendt: Schleppertechnik im Einsatz
Fendt: Schleppertechnik im Einsatz
Seit Jahrzehnten steht der Name Fendt für Innovation, Leistungsstärke und höchste Qualität in der Landtechnik. Diese aktualisierte Dokumentation zeichnet die beeindruckende Entwicklung der Fendt-Traktoren von den Anfängen mit dem legendären Dieselross bis zu den modernen Hochleistungsmaschinen der Vario-Serien nach. Mit einzigartigen Archivaufnahmen und teilweise unveröffentlichtem Filmmaterial wird der rasante Aufstieg des bayerischen Familienunternehmens zu einem weltweit bedeutenden Hersteller eindrucksvoll dargestellt. Dabei stehen nicht nur technische Meilensteine im Mittelpunkt, sondern auch die Geschichten hinter den Maschinen und ihrer Entwicklung. Im praktischen Einsatz zeigen leistungsstarke Modelle wie der Fendt 936 Vario, die vielseitigen Vertreter der 300er-Serie sowie der kraftvolle Vario 800 ihre Fähigkeiten unter realistischen Bedingungen. Die Kombination aus innovativer Technik, Effizienz und hohem Bedienkomfort macht die Fendt-Traktoren zu unverzichtbaren Partnern in der modernen Landwirtschaft. Ein zusätzlicher Bonusfilm aus dem Jahr 1965 gewährt spannende Einblicke in die historischen Werke in Marktoberdorf und rundet dieses eindrucksvolle Porträt ab.