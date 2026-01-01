FernGully - Christa und Zaks Abenteuer im Regenwald
76 Min.Ab 0
FernGully - Christa und Zaks Abenteuer im Regenwald
Lernen Sie die kleinen Bewohner dieses einzigartigen Paradieses kennen: Die zauberhafte Fee Christa, den smarten Elberich Pips, den verrückten Flughund Batty Koda und die wilden Beetle Boys. Sie alle lieben ihre abgeschiedene Welt und leben einfach munter in den Tag hinein. Eines Tages geschieht das Unfaßbare: Profitgierige Menschen entdecken das idyllische Paradies! Sie kommen mit einem stählernen Ungetüm und wollen alles zerstören. Einer von ihnen ist der arglose Zak, der durch einen 'kleinen' Zauberfehler von Christa plötzlich genauso klein ist wie sie. Gemeinsam versuchen die kleinen Helden alles, um den letzten Regenwald vor der Zerstörung zu retten...
Genre:Animation, Abenteuer, Familie
Produktion:AU, US, TW, GB, FR, CA, TH, DK, 1992
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH