Feuerausbruch an Bord? | Ice Pilots
In der heutigen Folge der Ice Pilots kommt es auf 1000 Metern Höhe zum Feueralarm - kommt es zum Feuer Ausbruch an Bord? Das Team muss außerdem eine Woche vor Weihnachten alles stehen und liegen lassen, um einen nördlichen Außenposten zu retten, der von einem tödlichen Feuer bedroht wird. Cargo Managerin Kelly bekommt zudem eine schockierende Diagnose, die ihren Kampf gegen das Rauchen neu aufleben lässt. Hier seht ihr Folge 2. der 2. Staffel Ice Pilots. Ice Pilots ist eine 13-teilige Real-Doku-Serie über eine unorthodoxe Fluggesellschaft im Norden Kanadas. Die in Yellowknife stationierte Buffalo Airways fliegt Propeller-Flugzeuge aus dem 2. Weltkrieg – große alte Flugzeuge, erbaut von "Rosie, dem Kettennieter". Sie fliegen zu entfernten Außenposten, um diese mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen. Die Rookie Piloten trotzen eisigen Temperaturen, Unwettern und Pannen, um Menschen und Frachten über die verbotene Arktis fliegen.